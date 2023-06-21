Браузер Opera One со встроенным ИИ оказался в свободном доступе

Популярный браузер Opera One с поддержкой встроенного искусственного интеллекта под названием Aria стал доступен для загрузки бесплатно всем пользователям. Об этом сообщает PCMag.

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По словам разработчиков, браузер «был переработан с нуля» для интеграции систем ИИ. Aria был разработан в сотрудничестве с OpenAI, создателями чат-бота ChatGPT.

Интерфейс Aria использует собственный движок Opera Composer AI и подключается к ИИ-модели OpenAI GPT 3.5. Среди возможностей, которые ИИ предоставляет пользователю, — интерактивные результаты поиска и помощь с разъяснением всего функционала браузера.

Так как Aria является неотъемлемой частью браузера, то пользователи могут мгновенно взаимодействовать с ИИ путем нажатия комбинации клавиш CTRL+/ или CMD+/ в зависимости от операционной системы.

Общение с ИИ происходит с помощью командной строки, аналогично ChatGPT. Также в браузере присутствует функция подсказок ИИ, которая позволит Aria отвечать на выделенный на веб-странице текст с помощью контекстных подсказок.

Opera предложила ранний доступ к Opera One для разработчиков еще в апреле, однако с тех пор компания занималась доработкой своего ИИ-помощника Aria для выпуска программы в свободный доступ.