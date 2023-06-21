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ИИ научили говорить голосами умерших людей

Американская компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что разработала новую модель генеративного искусственного интеллекта, которая может воспроизводить голоса как живых, так и умерших людей на основе звуковых файлов. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что ИИ-модель под названием Voicebox способна говорить на шести языках. В Meta разработку назвали «прорывом в области генеративного искусственного интеллекта для речи».

Согласно описанию модели, ИИ также сможет имитировать голос человека на иностранных языках. По версии компании, это поможет при дубляже фильмов и позволит создателям контента в интернете переводить ролики на другие языки.

Разработчики добавили, что решили закрыть публичный доступ к модели, сославшись на потенциальные риски технологии.

«Существует много интересных вариантов использования моделей генеративной речи, но из-за потенциальных рисков неправильного использования мы в настоящее время не публикуем модель или код Voicebox», — отметил представитель компании.

В Meta заключили, что необходимо найти правильный баланс между открытостью и ответственностью в разработках в области ИИ, чтобы избежать опасного использования технологии.

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В июне с критикой текущих способностей ИИ выступил главный научный сотрудник Meta в области ИИ Ян Лекун. По его словам, пока модели на основе ИИ все еще глупее собак и кошек.

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