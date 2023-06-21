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Пользователей Windows лишат бесплатных программ

Microsoft прекратит поддерживать приложения «Почта» и «Календарь» для Windows 11, а их функционал сделает доступным в Outlook, который доступен по платной подписке. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет портал Windows Central.

Пользователей Windows 11 лишат двух бесплатных приложений
© Microsoft

С конца 2023 года программы «Почта» и «Календарь» не будут входить в стандартный набор предустановленных приложений операционной системы и будут доступны только в Microsoft Store, а с сентября 2024 года они будут сняты с рынка полностью.

Вместо «Почты» и «Календаря» Microsoft предлагает пользователям перейти на Outlook — интегрированный клиент для работы с электронной почтой, календарем, задачами, чатами и файлами. Outlook является частью платного пакета Microsoft 365 и регулярно обновляется.

Это решение Microsoft может вызвать недовольство среди тех, кто привык к простым и бесплатным приложениям для отдельных целей. Компания же стремится создать универсальный инструмент для повышения продуктивности и монетизации своих услуг.

Ранее сообщалось, что Microsoft добавила в новую версию Windows 11 функцию рукописного ввода на всем экране.

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