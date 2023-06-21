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Apple представила обновленный магазин приложений для iPhone

Apple объявила об изменениях в дизайне App Store для iOS. Теперь во вкладке «Сегодня» реклама будет видна в самом начале списка предложений, говорится на официальном сайте компании.

Apple представила обновленный магазин приложений для iPhone
© Apple

В первой плитке во вкладке «Сегодня» по-прежнему отображается подобранное редакцией App Store приложение. Следом за первой публикацией уже будет отображаться рекламный блок. Кроме того, старый рекламный блок перестанет действовать, и все оплаченные кампании будут переведены под новый тип.

Новый формат рекламы во вкладке «Сегодня» начнут показывать с июля на iPhone под управлением iOS 16.4 или более поздней версии.

Реклама во вкладке «Сегодня» в App Store появилась в прошлом году, и почти сразу там стали появляться блоки с рекламой азартных игр и казино. Из-за обрушившийся критики со стороны пользователей Apple прекратила показывать подобную рекламу в этих слотах.

Ранее старший вице-президент по разработке ПО в Apple Крейг Федериги намекнул на скорое появление альтернативных магазинов приложений в iOS 17.

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