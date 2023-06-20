Астрономы выявили новую катаклизмическую переменную звезду типа поляр

Звезда 1RXS J165424.6-433758 оказалась поляром. Препринт статьи об этом опубликован в arXiv.

© O'Connor et al.

Полярами астрономы называют особый тип катаклизмических переменных — периодически вспыхивающие двойные звездные системы из белого карлика и «обычной» звезды, где белый карлик обладает очень мощным магнитным полем.

1RXS J165424.6-433758 (или AX J165420-4337) был впервые идентифицирован как источник рентгеновского излучения космическим телескопом ROSAT в 1990-х годах. При этом астрономам было неясно, к какому типу объектов он относится. Брендан О'Коннор из Университета Джорджа Вашингтона и его коллеги смогли выяснить это с помощью наблюдений во многих диапазонах, используя несколько телескопов.

«Мы представляем результаты наблюдений, полученные в ходе DGPS (Глубокий обзор галактической плоскости) и последующие наблюдения того же источника с помощью Swift, NuSTAR, Южноафриканского большого телескопа и метрового телескопа Южноафриканской астрономической обсерватории, а также архивные наблюдения XMM-Newton. Мы пришли к выводу, что 1RXS J165424.6-43375 (далее J1654) является типичной полярной магнитной катаклизмической переменной на расстоянии около 460 парсек от Земли», — пишут авторы.

J1654 испускает жесткое рентгеновское тормозное излучение с температурой 10,1 кэВ и светимостью около 65 нониллионов (1030) эрг/с. Дальнейший анализ данных показал, что он представляет собой поляр с периодом обращения 2,87 часа и магнитным полем 3,5 МГс.

Компаньоном белого карлика является звезда главной последовательности на поздних этапах эволюции радиусом около 0,38 радиуса Солнца и эффективной температурой 4300 К. По оценкам, белый карлик имеет массу около 0,58 массы Солнца.