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Россия обошла Европу по распространенности Wi-Fi

Уровень распространения бесплатного Wi-Fi в России значительно опередил показатели стран Европы. Об этом «Взгляду» заявил эксперт в сфере IT-технологий Владимир Зыков.

Россия обошла Европу по распространенности Wi-Fi
© РИА Новости

По его словам, Wi-Fi в России постоянно совершенствуется, растет скорость соединения и охват, на которые никак не влияет количество подключенных пользователей и позволяет им существенно экономить на мобильном трафике.

«У нас Wi-Fi распространен очень широко. В отличие от стран Европы, в России бесплатный Wi-Fi есть практически во всех публичных местах, в общественном транспорте. В прошлом году Россия заняла шестое место по доступности интернета», — сказал Зыков.

Он отметил, что уровень проникновения Wi-Fi в России достиг отметки в 88%, назвав это «довольно неплохим показателем». По мнению эксперта, достичь этого удалось благодаря высокой конкуренции между провайдерами, постепенному снижению стоимости оборудования и бесплатному доступу к социально значимым сайтам.

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