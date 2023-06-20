Россия обошла Европу по распространенности Wi-Fi
Уровень распространения бесплатного Wi-Fi в России значительно опередил показатели стран Европы. Об этом «Взгляду» заявил эксперт в сфере IT-технологий Владимир Зыков.
По его словам, Wi-Fi в России постоянно совершенствуется, растет скорость соединения и охват, на которые никак не влияет количество подключенных пользователей и позволяет им существенно экономить на мобильном трафике.
«У нас Wi-Fi распространен очень широко. В отличие от стран Европы, в России бесплатный Wi-Fi есть практически во всех публичных местах, в общественном транспорте. В прошлом году Россия заняла шестое место по доступности интернета», — сказал Зыков.
Он отметил, что уровень проникновения Wi-Fi в России достиг отметки в 88%, назвав это «довольно неплохим показателем». По мнению эксперта, достичь этого удалось благодаря высокой конкуренции между провайдерами, постепенному снижению стоимости оборудования и бесплатному доступу к социально значимым сайтам.