Журналисты рассекретили дизайн первого складного смартфона OnePlus

Издание SmartPrix совместно с инсайдером Стивом Хеммерстоффером, выступающим в сети под ником OnLeaks, опубликовало первые рендеры дебютного складного смартфона компании OnePlus – V Fold.

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Благодаря данной утечке стало известно, что дизайн V Fold вопреки ранним слухам не будет дублировать внешность другого складного устройства Find N2 от материнской компании Oppo.

Главным отличием новинки OnePlus станет покрытие задней части корпуса из искусственной кожи. Оно, как пишет SmartPrix, придает устройству эффектный вид и удобный хват.

Кроме того, V Fold получит тройную систему основных камер, украшенную логотипом культового производителя фототехники Hasselblad.

Рендер позволяет понять, что как минимум один из объективов будет перископическим, предназначенным для оптического увеличения изображения. Фронтальных камер будет две: одна расположится в верхней части внешнего экрана, а вторая – в левом верхнем углу внутреннего дисплея.

Другим отличием V Fold от Find N2 является наличие характерного для смартфонов OnePlus тумблера для переключения режимов работы. Каркас устройства будет металлическим – в его боковые грани OnePlus встроит антенны. Ожидается, что анонс OnePlus V Fold состоится в третьем квартале 2023 года. В продажу, по данным SmartPrix, новинка поступит уже в августе.