10 научно-фантастических идей, ставших реальностью

Научная фантастика всегда была жанром, предсказывающим будущее: многие идеи писателей-фантастов, которые раньше казались невозможными, сейчас все чаще становятся реальностью. Портал space.com собрал 10 ярких примеров фантастических технологий, ставших явью.

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Мобильный телефон

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По слухам, инженер фирмы Motorola Мартин Купер, в 1973 году разработавший первый мобильный телефон в истории (Motorola DynaTAC), позаимствовал идею устройства из эпизода сериала Star Trek, где капитан Кирк использовал портативный коммуникатор. Но сам Купер в интервью 2015 года утверждает, что источником вдохновения для него послужили комиксы про Дика Трейси — в одном из них персонаж использовал «наручное двустороннее радио».

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Универсальный переводчик

Еще одно изобретение прямиком из Star Trek. Капитан Кирк и Спок по долгу службы много общаются с инопланетянами, которые разговаривают на других языках. И в этом деле им помогает универсальный переводчик, который тогда казался фантастикой, но сейчас стал реальностью. Продукты, вроде Sourcenext Pocketalk, действительно способны синхронно переводить речь с одного языка на другой. Конечно, до безупречного результата им далеко, но тем не менее.

Трехмерные голограммы

В 2018 году исследователи из Университета Бригама Янга смогли создать реальную голограмму. Их техника под названием «объемный дисплей» использует высокоскоростные частицы, которые замораживаются в движении при помощи лазеров и складываются в нужные формы. Тем временем, второй набор лазеров проецирует на частицы красный, зеленый и синий свет, чтобы создать изображение.

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Бионические протезы

В пятом эпизоде «Звездных войн» Люк Скайуокер пользуется протезом руки, который управляет движениями искусственных пальцев за счет сенсоров для электромиограммы, подключенных к мышцам. И даже эта идея сейчас выглядит немного архаично. Например, специалисты из Технологического института Джорджии разрабатывают протез, позволяющий управлять конечностью при помощи ультразвукового сенсора и машинного обучения.

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Цифровые рекламные щиты

Одна из первых сцен «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта демонстрирует рекламу будущего: огромный цифровой щит, который почти полностью покрывает собой небоскреб. Идея, зародившаяся еще до появления интернета, вдохновила создание компании DOOH, специализирующейся на цифровой рекламе. И с момента ее появления эта сфера маркетинга порядком изменилась. Сейчас цифровые щиты можно найти практически в каждом крупном мегаполисе.

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Искусственный интеллект

Продолжая разговор о «Бегущем по лезвию», нельзя не упомянуть центральный конфликт сюжета — появление синтетических людей и искусственного интеллекта. Тогда некоторые люди беспокоились, что появление умных компьютеров может обладать катастрофическими последствиями, но пока что ИИ приносит только пользу. Например, астрономы научили машины отыскивать экзопланеты при помощи алгоритмов глубокого обучения.

Космические станции

В фильме «Космическая одиссея 2001 года» на околоземной орбите находится Космическая станция V — большой аппарат, где астронавты пребывают в микрогравитации. Именно она послужила источником вдохновения для проекта Международной космической станции. Конечно, ее кинематографический прообраз выглядит более роскошно, зато реальная МКС добилась гораздо больших успехов в научной сфере.

Планшеты

Apple утверждает, что изобретение планшета принадлежит именно ей, и iPad был первым устройством своего рода. Однако Samsung выдвинула весьма любопытный контраргумент: фирма настаивает, что концепция планшета была впервые придумана писателем Артуром Кларком и режиссером Стэнли Кубриком. Да, первый планшет тоже появился в «Космической одиссее»: герои фильма получали свежие новости через плоский цифровой компьютер — т.н. «ньюспад». За каких-то 40 лет до релиза первого iPad в 2010 году.

Ховерборды

Трилогия «Назад в будущее» — поистине культовая франшиза, но второй фильм серии пользуется особой популярностью, ведь именно в нем авторы показали тогдашнее видение 2015 года. Странная мода, автоматически зашнуровывающиеся кроссовки и, конечно же, ховерборд — летающий скейтборд, мечта каждого подростка. И он тоже стал реальностью. В 2015 году фирма Arx Pax представила работающий прототип устройства на магнитной подушке.

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Беспилотные автомобили