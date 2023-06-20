Nubia выпустила AR-очки Neovision для macOS, Android, Windows и PS5

В начале этого года на MWC 2023 были представлены AR- очки ZTE Nubia Neovision Glass. Теперь устройство поступило в продажу в странах ЕС, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Африки.

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Особенности

ZTE Nubia Neovision Glass выглядят как обычные солнцезащитные очки. Устройство оснащено дисплеем Micro-OLED, который выводит изображение с разрешением 1080p на каждый глаз, а виртуальный экран можно масштабировать до 120 дюймов. Максимальная яркость экрана достигает 1800 нит, поле зрения – 43°. Также есть возможность регулировки миопии от 0 до 500°. Вес AR- очков составляет всего 79 грамм.

Гаджет может быть подключён к целому ряду устройств, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, игровые консоли, и даже дроны. Соединение между двумя устройствами осуществляется через интерфейс USB-C, который включает поддержку режима DisplayPort ALT. Поддерживается технология Hi-Res Audio.

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