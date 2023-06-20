Google начал переговоры с индийскими компаниями по сборке Pixel

Корпорация Google начала предварительные переговоры с индийскими технологическими компаниями с целью возможной сборки смартфонов Pixel на территории южноазиатской страны. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

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Речь идет прежде всего о компаниях Lava International Ltd. и Dixon Technologies India Ltd. По данным агентства, это связано с их участием в правительственной программе финансового стимулирования производства электроники, предусматривающей создание альтернативного Китаю производственного центра.

Начавшиеся переговоры, по утверждению экспертов, говорят о том, что Google планирует постепенно переносить сборку продукции за пределы Китая. По данным компании Counterpoint Research, в прошлом году американская корпорация выпустила около 9 млн смартфонов Pixel. Смартфоны Pixel поступили в продажу в конце 2016 года. Они пришли на смену линейке девайсов Google Nexus. Предстоящей осенью ожидается выход смартфонов Google Pixel 8 с тремя камерами.