Обнаружен новый пульсар-«паук»

Астрономы Колумбийского университета и Калифорнийского университета в Беркли обнаружили новый двойной миллисекундный пульсар. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

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Миллисекундные пульсары (МСП) являются нейтронными звездами, которые очень быстро вращаются благодаря аккреции вещества с соседней звезды, — их период вращения составляет менее 30 миллисекунд. Если компаньон является звездой главной последовательности, то МСП относят к пульсарам-«паукам». Известно два подкласса: «черные вдовы» (масса компаньона меньше 0,05 массы Солнца) и «красноспинники», если звезда-компаньон сохраняет больше массы.

Новооткрытый пульсар PSR J0212+5321 был обнаружен с помощью телескопа Green Bank (GBT). Он располагается примерно в 3750 световых годах от Земли, имеет период вращения около 2,11 миллисекунды и является «красносппинником». Орбитальный период системы составляет почти 0,87 дня.