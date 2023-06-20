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В России впервые составили протокол на Apple за неудаление запрещенной информации

Административный протокол за отказ удалить запрещенные данные впервые составлен в РФ на компанию Apple. Об этом сообщили ТАСС во вторник в судебном участке №422 Таганского района Москвы.

На Apple в России составили протокол за неудаление запрещенной информации
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"В суд поступил протокол в отношении компании Apple о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)", - сказал представитель суда.

Статья, которая вменяется компании, предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Это первый случай составления протокола на Apple в России.

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