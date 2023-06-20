На Apple в России составили протокол за неудаление запрещенной информации

"В суд поступил протокол в отношении компании Apple о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)", - сказал представитель суда.