Ученые реконструировали внешность англосаксонской аристократки VII века

Ученые реконструировали лицо англосаксонской аристократки, похороненной в VII веке. Об этом сообщает Кембриджский университет.

© Hew Morrison/University of Cambridge

В 2012 году на Трампингтон-Медоуз на южной окраине Кембриджа было обнаружено древнее захоронение. Оно принадлежало жительнице Британских островов, умершей в VII веке в возрасте 16 лет и, судя по богатой могиле, относившейся к элите англосаксонского общества. В том числе, с ней был похоронен крупный золотой крест с драгоценными камнями, а саму женщину похоронили в кровати — всего ученым известны 18 «кроватных» могил на территории Великобритании.

Теперь судмедэксперт Хью Моррисон создал рисунок-реконструкцию ее лица на основе измерений костей черепа. Без анализа ДНК точный цвет волос и глаз, а также характер пигментации кожи узнать невозможно, поэтому при жизни девушка могла выглядеть немного иначе. Автор реконструкции подмечает аномалию — левый глаз похороненной расположен примерно на полсантиметра ниже правого, что должно было быть заметно. Также ученые провели изотопный анализ ее костей и зубов и выяснили, что до 7 лет она жила в районе Альп, вероятно — на юге Германии. Как только девочка прибыла в Англию, доля белка в ее рационе уменьшилась на небольшую, но значительную величину.