Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей

Telegram был оштрафован судом Москвы на 4 млн рублей. Это связано с отказом мессенджера удалить 32 телеграм-канала, на которых публикуется несоответствующая действительности информация о специальной военной операции и ее участниках, пишет ТАСС.

«Суд постановил признать виновным Telegram по ч. 2 ст. 13.41 (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», - заявил судья.

Мировой суд Москвы ранее оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей. Он признал компанию виновной в повторном непредоставлении ФСБ данных о пользователях платформы «Яндекс.Услуги».