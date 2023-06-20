Суд в Москве впервые оштрафовал Viber

Мировой суд Таганского района Москвы впервые оштрафовал мессенджер Viber за неудаление фейков о спецоперации на территории Украины и ее участниках на один миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать компанию Viber Media виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ)», — огласил решение судья.

Мессенджеру назначили наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей.

Причиной для такой меры послужила отказ сервиса удалять ложную информацию в сообществах о спецоперации на Украине, а также жертвах среди населения.