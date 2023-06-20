Создан ИИ для определения политических взглядов по фото человека

Алгоритмы искусственного интеллекта могут помочь предсказать политические взгляды человека на основе черт его лица. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на исследование, проведенное в Дании.

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По данным ученых, правые политики с большей вероятностью будут иметь счастливое выражение лица на фотографиях, в то время как люди, изображенные с нейтральным выражением лица, с большей вероятностью идентифицируют себя как левые.

Исследование также показало, что ИИ может предсказывать политическую идеологию человека с точностью 61% при анализе одной фотографии.

Автор исследования Стиг Расмуссен из Орхусского университета и его коллеги обучили нейронную сеть тысячам фотографий политиков с муниципальных выборов 2017 года в стране. На снимках были изображены только черты лица кандидатов, без какого-либо фона.

Ученые использовали технологию распознавания выражения лица от Microsoft для измерения эмоционального состояния человека на фотографиях.

Также исследование показало, что женщины-политики, которые были более привлекательными, с большей вероятностью были консервативны, в то время как привлекательность и мужественность для мужчин не была связана с какой-либо политической идеологией.