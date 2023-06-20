Выкачивание грунтовых вод изменило вращение Земли

Считалось, что истощение грунтовых вод, использующихся для орошения, приводит к повышению уровня моря. Ученые подтвердили эту гипотезу, показав, что выкачивание подземных вод и дальнейшее повышение уровня моря приводит к перераспределению планетарной массы и последующему смещению вращательного полюса Земли. С 1993 по 2010 год точка, вокруг которой вращается планета, сместилась на 78,48 см. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

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Потепление климата сопровождается повышением уровня моря, которое на сегодняшний день тщательно отслеживается с помощью различных методов наблюдения. В среднем уровень воды повышается на 2,2 мм каждый год, что объясняется таянием ледяных щитов и горных ледников. Кроме того, климатические модели показывали, что истощение подземных вод в результате орошения могло значительно влиять на повышение уровня моря в течение XX века. С 1993 по 2010 люди использовали около 2150*109 тонн грунтовых вод, что равносильно повышению уровня моря на 6,24 мм. Однако ограниченная доступность данных не позволяла провести полноценные наблюдения, подтверждающие эту оценку.

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Международный коллектив ученых смоделировал движение воды по планете, учитывая таяние ледяных щитов, ледников, а также истощение грунтовых вод. Оказалось, что выкачивание подземных вод для орошения привело к перемещению воды по планете и изменило распределение планетарной массы. В результате точка, вокруг которой вращается планета, переместилась примерно на 78,48 см в сторону 64,16° восточной долготы за последние 18 лет.

Полюс вращения меняется на несколько сантиметров каждый год, однако изменения, вызванные выкачиванием грунтовых вод, не были связаны с регулярными планетарными процессами. Такое перемещение вращательного полюса может оказать значительное влияние на климат в будущем. Кроме того, наблюдения за вращательным полюсом могут стать инструментом для изучения исторических изменений запасов воды в континентальном масштабе.