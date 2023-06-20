$83.99+0.3491.80+0.16

Использование пиратского ПО ушедших из России компаний станет платным

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил, что с 2024 года в России начнет действовать механизм финансовых отчислений за использование программных обеспечений иностранных вендоров, ушедших из страны. Об этом он сказал на форуме CNews Forum Кейсы, передает РИА Новости.

В Минцифры рассказали об отчислениях за использование зарубежного ПО
© РИА Новости

«Речь идет про то ПО, которое нелицензированное… Собственно, платить будут только те, кто хочет использовать зарубежное ПО тех производителей, которые ушли с нашего рынка», — уточнил Шадаев.

По его словам, соответствующий законопроект почти готов.

В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство рассматривает введение новой инициативы, которая обяжет российские компании делать отчисления в пользу государства за использование иностранного ПО.

Премьер уточнил, что полученные таким образом денежные средства будут направлены на гранты для российских технологических компаний, а также на формирование бюджета для их льготного кредитования.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители