Китай успешно запустил экспериментальный спутник Shiyan-25

Китай во вторник успешно вывел на орбиту экспериментальный спутник Shiyan-25. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен при помощи ракеты CZ-6 в 11:18 по пекинскому времени (06:18 мск) с космодрома Тайюань на севере страны. Он стал 477-м для носителей этой серии.

Shiyan-25, как отмечается, будет использоваться при проведении геодезических работ, для нужд городского планирования и для предупреждения о надвигающихся стихийных бедствиях.

CZ-6 - жидкотопливная трехступенчатая ракета диаметром 2,6 м. Она достигает чуть более 29 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 1,08 тонны полезного груза.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая как метеорологические, так и телекоммуникационные, навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая готова для международного сотрудничества.