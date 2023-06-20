Опровергнута необходимость хлора для очистки воды

Шведские ученые из Лундского университета опровергли необходимость хлора для очистки воды. Результаты работы, опубликованные в журнале npj Clean Water, показывают, что после исключения этого вещества из системы очистки в пробах увеличивается количество хищных, но безвредных для человека колоний бактерий, которые поглощают большую часть других микроорганизмов.

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Зачастую вода очищается в несколько этапов. В зависимости от типа компании используют различные виды фильтров и ультрафиолетовое излучение, но последним этапом почти всегда является добавление хлора. В городе исследования — Варберге — в систему водоснабжения перестали добавлять хлор в 2020 году после установления новых фильтров, которые практически предотвращают проникновение вредных микроорганизмов из озер и грунтовых вод.

Команда собрала в течение шести месяцев пробы воды и проанализировала их до и после прекращения использования хлора. Весь местный микробиом был идентифицирован на основе ДНК бактерий. Через год авторы взяли новые образцы, чтобы определить, как изменился микробиом.

Оказалось, что на третий месяц без хлора численность некоторых бактерий резко сократилась. В то же время увеличилось количество хищных бактерий Bdellovibrio, которые безвредны для людей, но уничтожают другие микроорганизмы. Вероятно, эта колония ранее скрывалась в биопленке.