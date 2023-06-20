Атлантический океан прогрелся до рекордно высокой за 42 года температуры

Ученые зафиксировали на поверхности северной части Атлантического океана максимальную за последние 42 года температуру. Специалисты с помощью спутников вели наблюдения за этой частью океана с 1981 года. Они отметили, что с марта 2023 года число температурных аномалий увеличилось до рекордного уровня.

Оказалось, что в июне текущего года поверхность океана прогрелась на 0,5 градусов выше той максимальной температуры, которая была зафиксирована за предыдущие годы исследований. Обычно среднесуточная температура достигает пикового значения в конце августа, сообщает The Guardian.