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Атлантический океан прогрелся до рекордно высокой температуры за последние 42 года

Ученые зафиксировали на поверхности северной части Атлантического океана максимальную за последние 42 года температуру. Специалисты с помощью спутников вели наблюдения за этой частью океана с 1981 года. Они отметили, что с марта 2023 года число температурных аномалий увеличилось до рекордного уровня.

Атлантический океан прогрелся до рекордно высокой за 42 года температуры
© globallookpress.com

Оказалось, что в июне текущего года поверхность океана прогрелась на 0,5 градусов выше той максимальной температуры, которая была зафиксирована за предыдущие годы исследований. Обычно среднесуточная температура достигает пикового значения в конце августа, сообщает The Guardian.

Ранее ученые из Вашингтонского университета обнаружили в глубине Тихого океана скопление теплой жидкости, которая по химическому составу отличалась от окружающих вод. Она поднималась с морского дна примерно в 80 км от побережья Ньюпорта, штат Орегон.

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