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Рак мозга научились определять по анализу крови

Российские ученые из Томского государственного университета научились определять рак мозга на ранней стадии по анализу крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics.

Рак мозга научились определять по анализу крови
© Unsplash

Глиома — один из самых тяжелых видов опухоли головного мозга, который трудно диагностировать на ранней стадии и даже после появления симптомов. Обычно подтвердить этот тип опухоли можно с помощью гистологического исследования, которое проводится после удаления новообразования.

Теперь специалисты разработали новый неинвазивный метод определения этого заболевания на основе биомаркеров в крови. В ходе работы они использовали рамановскую спектроскопию, что позволило с высокой точностью обнаружить в крови специфические химические соединения, выделяемые опухолевыми клетками.

Первый этап разработки диагностического подхода включал изучение отраслевой литературы и сбор информации о типах биологических маркеров, которые выявляются в тканях глиомы. Затем команда провела эксперимент на лабораторных мышах, которым вводили клетки глиобластомы человека, и через разные промежутки времени исследовали их сыворотку крови. Рамановская спектроскопия позволила определить признаки глиомы в биологических жидкостях. Полученные данные собрали в единую библиотеку, которую применили для обучения нейронной сети, что помогло автоматизировать процесс анализа.

Разработку в перспективе можно использовать для выявления других типов опухолей на основе их специфических химических соединений.

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