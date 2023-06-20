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В России создали алгоритм искусственного размножения редких растений

Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) разработали алгоритм математического моделирования, который позволяет более точно создавать условия для искусственного размножения редких растений, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщили в пресс-службе программы Минобрнауки РФ «Приоритет 2030», передает ТАСС.

В России создали алгоритм искусственного размножения редких растений
© РИА Новости

Как рассказали в пресс-службе, разработанный алгоритм подбирает нужные регуляторы роста, их концентрации и минеральные основы питательных сред для выращиваемых организмов, что необходимо для создания оптимальной среды размножения. Там считают, что алгоритм ЮФУ является наиболее точным и удобным в использовании.

Глава молодежной лаборатории «Молекулярная биотехнология растений», научный сотрудник ботанического сада ЮФУ Василий Чохели сообщил, что благодаря четкой схеме алгоритм поможет ученым минимизировать путаницы и позволит более оптимально подбирать концентрации и добиться лучших результатов экспериментов.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета штата Вашингтон установили, что растения даже без наличия нервов могут различать начало и окончание прикосновений.

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