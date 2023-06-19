Назван способ очистки поверхности смартфона

Мытье смартфона в воде с мылом является оптимальным средством его очистки, заявил в интервью «Известиям» главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков.

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Хомяков уточнил, что многие современные гаджеты можно погружать в воду без вреда для них.

По его мнению, мытье устройства водой с мылом позволит удалить потожировые отложения вместе с сохранившимися на них микроорганизмами.

Производить такую очистку телефона следует каждый вечер, перед тем, как поставить его заряжаться, заметил Хомяков.