$83.99+0.3491.80+0.16

Назван способ очистки поверхности смартфона

Мытье смартфона в воде с мылом является оптимальным средством его очистки, заявил в интервью «Известиям» главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков.

Назван способ очистки поверхности смартфона
© Pixabay

Хомяков уточнил, что многие современные гаджеты можно погружать в воду без вреда для них.

По его мнению, мытье устройства водой с мылом позволит удалить потожировые отложения вместе с сохранившимися на них микроорганизмами.

Производить такую очистку телефона следует каждый вечер, перед тем, как поставить его заряжаться, заметил Хомяков.

Врач отметил, что те устройства, которые не держат воду, можно протирать специальными дезинфицирующими салфетками. Он добавил, что при этом необходимо соблюдать осторожность, так как средство, которым пропитаны салфетки, может повредить гаджетам.

2
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители