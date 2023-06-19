Назван способ очистки поверхности смартфона
Мытье смартфона в воде с мылом является оптимальным средством его очистки, заявил в интервью «Известиям» главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков.
Хомяков уточнил, что многие современные гаджеты можно погружать в воду без вреда для них.
По его мнению, мытье устройства водой с мылом позволит удалить потожировые отложения вместе с сохранившимися на них микроорганизмами.
Производить такую очистку телефона следует каждый вечер, перед тем, как поставить его заряжаться, заметил Хомяков.
Врач отметил, что те устройства, которые не держат воду, можно протирать специальными дезинфицирующими салфетками. Он добавил, что при этом необходимо соблюдать осторожность, так как средство, которым пропитаны салфетки, может повредить гаджетам.
Рамблер: главные новости