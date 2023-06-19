$83.99+0.3491.80+0.16

Назван самый быстронагревающийся континент

Всемирная метеорологическая организация и климатическая служба Copernicus в своем докладе назвали Европу самым быстронагревающимся континентом. Об этом сообщает Bloomberg.

Назван самый быстронагревающийся континент
© Lenta.ru

Специалисты отметили, что лето 2022 года было для Европы самым жарким. Ущерб из-за волн тепла оценили в два миллиарда долларов. При этом, согласно прогнозам, лето 2023 года может побить предыдущий рекорд. Ученые отметили, что подобные погодные условия оказывают серьезное давление на энергетическую и транспортную инфраструктуру, а также на систему здравоохранения.

«Обычно внимание к глобальным температурам, как правило, упускает из виду тот факт, что темпы потепления в Европе могут вдвое превышать среднемировой уровень», — заявил профессор Уильям Коллинз из Редингского университета.

Ранее стало известно, что в конце июня Испания столкнется с экстремально жаркой погодой — воздух в европейской стране прогреется до 45 градусов Цельсия.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители