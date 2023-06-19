Назван самый быстронагревающийся континент

Специалисты отметили, что лето 2022 года было для Европы самым жарким. Ущерб из-за волн тепла оценили в два миллиарда долларов. При этом, согласно прогнозам, лето 2023 года может побить предыдущий рекорд. Ученые отметили, что подобные погодные условия оказывают серьезное давление на энергетическую и транспортную инфраструктуру, а также на систему здравоохранения.