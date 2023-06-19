Хакеры начали масштабную атаку на европейскую банковскую систему

Хакеры из российской группировки Killnet и их союзники из объединения Anonymous Sudan атаковали Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Как стало известно «Ленте.ру», эта атака — первый этап масштабного кибернаступления на европейскую банковскую систему.

© Unsplash

«В результате заражения вредоносным программным обеспечением была парализована межсетевая инфраструктура ЕИБ. По имеющейся у нас информации, весь банк и его функционал не будут работать как минимум десять суток», — рассказали представители Killnet.

При этом взломщики отметили, что это нападение не является DDoS-атакой, какие Killnet и его союзники часто практиковали в прошлом. По словам члена группировки, в результате их действий перестал работать не только сайт организации, но и внутренний портал для сотрудников.

«Каждый следующий день будет сопровождаться атакой на новые объекты с последующим увеличением их количества. Завтра будет проведена групповая атака на несколько финансовых учреждений, при этом от ЕИБ мы тоже не отступимся», — сказали «Ленте.ру» в Killnet.

ЕИБ предоставляет инвестиционные ссуды и долгосрочные кредиты европейским регионам, которые считаются отсталыми. Специализируется на таких сферах, как энергетика, транспорт и телекоммуникации. Является органом Евросоюза, в совет управляющих банка входят министры финансов европейских государств.