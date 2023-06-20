В Лондоне нашли древнеримский мавзолей

Археологи обнаружили в Лондоне двухтысячелетний римский мавзолей, в окрестностях которого расположены более 80 захоронений с медными браслетами, монетами, стеклянными бусами и костяным гребнем. Об этом сообщает Live Science.

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Римляне основали Лондон (или Лондиниум) примерно в 47 году н. э. Римляне несколько веков контролировали город, однако в V веке н. э. истощенные военные ресурсы и многочисленные вторжения в остальную часть Римской империи вынудили их покинуть Британию.

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Однако римляне оставили в столице Англии множество следов своего пребывания. Теперь археологи нашли в центре города (район Саутуарк) мавзолей, построенный около двух тысяч лет назад, и около 80 захоронений, в которых историки обнаружили медные браслеты, монеты, стеклянные бусы и костяной гребень.

У монументальной гробницы сохранились низкие стены, входные ступеньки и внутренний пол, который украшен двумя мозаиками. Они состоят из маленьких красных плиток и изображают цветок, заключенный в концентрические круги. На полу археологи обнаружили более сотни монет. При этом вторую мозаику ученые нашли только тогда, когда копали первую. Это означает, что пол мавзолея поднимали хотя бы один раз, когда здание уже использовалось в качестве места захоронения.

Ученые полагают, что изначально в мавзолее должны были находиться гробы и другие погребальные артефакты, но они не нашли следов извлечения чего-либо из сооружения. У двухэтажной постройки были большие контрфорсы по углам и высокие стены (которые, судя по всему, разобрали в период Средневековья). Этот памятник — самый неповрежденный из когда-либо найденных в Великобритании. Приподнятая внутри платформа была зацементирована розовым раствором, содержащим измельченные кусочки керамики и кирпича — широко используемый римский строительный материал, известный как opus signinum.

Доступом к мавзолею обладали только наиболее состоятельные члены римского общества. Постройку использовали либо в качестве семейной гробницы, либо она принадлежала «похоронному клубу», требующему ежемесячной платы за будущую могилу.