Разбираемся в матрицах: IPS vs VA

Одним из ключевых факторов, который влияет на качество изображения, является тип матрицы экрана. Именно от этого параметра зависит, будет картинка хорошая, или «так себе, вроде нормально». Неподготовленному пользователю весьма трудно разобраться в таких тонкостях, а про знание различий между разными типа речь и вовсе не идет.

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Два наиболее распространенных типа матриц в современных дисплеях — это IPS (In-Plane Switching) и VA (Vertical Alignment). Эти технологии значительно отличаются по своим характеристикам, включая углы обзора, качество цветопередачи, скорость отклика и контрастность. Сразу стоит отметить, что VA – это первая общая версия технологии, на основе которой построено много разных матриц, таких как PVA, MVA, AMVA, SPVA и так далее. Все это определенного рода апдейты, улучшения изначальной технологии, и у каждого типа свои небольшие плюсы. Поэтому часто можно встретить написание типа *VA, когда хотят обозначить принадлежность матрицы к конкретной технологии без углубления в нюансы. У IPS тоже есть разные модификации, но здесь уже не плодили такое количество сущностей. Мы поговорим про исходные версии технологий без дополнительных рюшечек. Давайте разберем сильные и слабые стороны каждой матрицы и выберем, какая же из них лучше для вас.

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IPS (In-Plane Switching)

IPS-технология была разработана в 1996 году компанией Hitachi для улучшения углов обзора и цветопередачи, которые были слабыми местами матрицы TN (Twisted Nematic). Изначально IPS-дисплеи были дороже в производстве, но по мере развития технологий стоимость снижалась, и теперь они широко доступны для потребителей и часто встречаются даже в бюджетных девайсах.

LG

Технические особенности

Углы обзора. Одним из главных преимуществ матриц IPS являются углы обзора, это можно назвать главной фишкой. Матрицы IPS обеспечивают углы обзора до 178 градусов не только по горизонтали, но и по вертикали, что позволяет удерживать качество изображения даже при просмотре с большим наклоном, чего не позволяли предшественники в лице TN.

Цветопередача. IPS-дисплеи известны своими превосходными возможностями по передаче цветов, предлагая глубокие и насыщенные цвета. Эти матрицы обеспечивают большой цветовой охват с возможностью крайне точной калибровки, что делает их идеальными для профессионального использования, где точность цветов является ключевым фактором.

Скорость отклика. Если первые матрицы IPS были медленными, то со временем скорость отклика повысилась, но это до сих пор остается относительно слабой стороной. Почему относительно? Потому что отставание в скорости от VA не так уж велико, плюс новые матрицы работает с огромной частотой обновления, что также снижает ощущение задержек.

Сильные и слабые стороны

Плюсы:

Широкие углы обзора

Высокая точность цветопередачи с возможностью точной калибровки

Минусы:

Скорость отклика медленнее, чем у *VA

Меньшая контрастность по сравнению с *VA

Более высокая стоимость по сравнению с *VA

VA (Vertical Alignment)

Технология VA была разработана в середине 1990-х годов и представляет собой компромисс между TN и IPS. Она обеспечивает более высокую контрастность и глубину черного цвета, чем IPS, при этом сохраняя приемлемые углы обзора и качество цветопередачи.

Samsung

Технические особенности

Углы обзора. Углы обзора современных VA-дисплеев составляют 178 градусов, что соответствует показателям у IPS. Но если отвлечься от цифр, то у VA все-равно есть небольшие искажения на высоких углах, которые не наблюдаются у IPS, но ничего критичного.

Контрастность и цветопередача. VA-дисплеи характеризуются высокой контрастностью, что дает настоящий глубокий черный цвет. Однако другие цвета любят отклоняться от идеальных параметров, и вообще, для этих типов матриц характерна «серебрянка», когда из-за высокой насыщенности, кажется, что изображение как бы светится и переливается. Это звучит серьезней, чем есть на самом деле, но из-за этого такие мониторы не берут для профессиональной работы с цветом, а вот для игр они в самый раз.

Скорость отклика. VA-дисплеи обычно имеют более низкую задержку отклика, чем IPS, среднее значение составляет около 1-2 мс. Это положительно сказывается на динамике в кадре и четкости картинки.

Сильные и слабые стороны

Плюсы:

Высокая контрастность и глубокий черный цвет

Высокая скорость отклика

Минусы:

"Смещение цвета" при просмотре с острых углов

Что же выбрать?

Давайте сравним матрицы лоб в лоб, чтобы определиться, какая из них для каких задач лучше подходит.

Контрастность

VA-панели имеют более высокий контраст, чем IPS, обычно от 3000:1 до невероятных 6000:1, против 800-1000:1 у IPS. Это означает, что VA больше подходит для фильмов и компьютерных игр.

Цветопередача

IPS-панели предлагают более точную и стабильную цветопередачу, особенно при просмотре с разных углов. С помощью калибратора можно вывести большинство матриц в очень хорошие показатели. Все мониторы, которые продаются как «для профессионалов», построены или на IPS, или на OLED, но не на VA матрице. Это делает IPS хорошим выбором для работы с любым типом графики, включая фото- и видеомонтаж.

Скорость отклика

Этот параметр лучше у матриц VA, так как у них время отклика составляет 1 мс, а у IPS в среднем 3 мс, и это еще у самых быстрых. Этот пункт снова делает VA экраны правильным выбором для любителей игр.

Засветы

Матрицы типа VA сильнее подвержены различным засветам, которые хорошо видны в темном помещении. Особенно часто засветы появляются ближе к углам экрана. На IPS такое тоже бывает, но заметно реже и не так ярко выраженно. Этот пункт тоже говорит о том, что матрицы VA дают больше искажений цвета, а значит не подходят для цветокоррекции.

Стоимость

Здесь все просто – чем лучше и современней матрица, тем дороже устройство. Если вы не хотите тратить много денег, присмотритесь к VA и сможете сильно сэкономить. Если бюджет позволяет, то лучше купить более дорогую IPS, потому что они показывают более натуральную картинку.

Заключение