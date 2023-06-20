Впервые найдены доказательства недостатка длинношеих динозавров

Команда немецких и испанских ученых впервые нашла доказательства эволюционного недостатка длинношеих динозавров на основе ископаемых материалов. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

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В процессе работы авторы изучили окаменелости шеи двух представителей вида Tanystropheus — древних животных, которые являются родственниками крокодилам, птицам и динозаврам. У этих морских рептилий, живших в триасовом периоде более 240 миллионов лет назад, шея состояла из 13 удлиненных позвонков, а также они имели похожие на распорки ребра.

Один рассмотренный вид длиной не превышал полутора метров, а питался он животными с мягким панцирем, такими как креветки. Другой вид был гораздо более крупным, с длиной до шести метров, основной его рацион состоял из рыбы и кальмаров. Специалисты обнаружили на останках четкие следы укусов, на одном из образцов — прямо на месте перелома шеи.