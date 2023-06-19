В бета-версии iOS 17 обнаружена секретная функция Apple Music

В бета-версии операционной системы iOS 17 была обнаружена секретная функция Apple Music — в сервисе появились некоторые опции социальных сетей. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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Теперь пользователи смогут подписаться на всех своих друзей, чтобы слушать то, что слушают они. В профиле друга можно увидеть список публичных плейлистов, а также список артистов, за которыми он следит. Например, редакция 9to5Mac смогла найти в Apple Music аккаунт старшего вице-президента Apple Эдди Кью, у которого обнаружился огромный плейлист группы Coldplay.