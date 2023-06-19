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В новой операционной системе Apple нашли секретную социальную сеть

В бета-версии операционной системы iOS 17 была обнаружена секретная функция Apple Music — в сервисе появились некоторые опции социальных сетей. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

В бета-версии iOS 17 обнаружена секретная функция Apple Music
© 9to5mac.com

Теперь пользователи смогут подписаться на всех своих друзей, чтобы слушать то, что слушают они. В профиле друга можно увидеть список публичных плейлистов, а также список артистов, за которыми он следит. Например, редакция 9to5Mac смогла найти в Apple Music аккаунт старшего вице-президента Apple Эдди Кью, у которого обнаружился огромный плейлист группы Coldplay.

Отмечается, что есть настройка, позволяющая сделать свой профиль приватным, чтобы никто не мог следить за тем, какую музыку вы слушаете. Новая функция, которую журналисты 9to5Mac назвали «секретной социальной сетью», уже доступна всем пользователям бета-версии iOS 17. Релиз операционной системы для широкого круга пользователей состоится осенью 2023 года.

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