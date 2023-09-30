Как выбрать клавиатуру для ПК: механика, мембрана или ножницы

Какими бывают клавиатуры для ПК?
В нашем мире технологий, где компьютеры и цифровые устройства являются ключевыми элементами повседневной жизни, клавиатура остается основным инструментом взаимодействия с компьютерами и ноутбуками. Клавиатуры различаются не только визуально, но и аппаратно – у всех свои особенности. Есть механические, мембранные и ножничные клавиатуры, и у каждого типа свои плюсы и минусы.
В этом тексте мы неглубоко погрузимся в мир клавиатур, изучим все типы и различия между ними, чтобы вы при покупке знали, какая больше подходит для игр, а какая - для набора текста.
Механические клавиатуры
Механическими клавиатурами, или же просто «механикой», называю клавиатуры, которые оснащаются механическими переключателями, установленными под каждой клавишей. А это не только дает одинаковые ощущения на каждой кнопке, но еще и повышает четкость срабатывания, повышает его скорость, а, главное, исключает варианты, когда часть клавиш в комбинации не работает. Выбирая «механику», в первую очередь надо обращать на тип механизма, который использует та или иная модель, а потом уже – на все остальное.
Линейные переключатели
Линейные переключатели обеспечивают плавное и равномерное нажатие клавиши, не дают тактильного отклика и работают практически бесшумно. Этот тип переключателей часто выбирают геймеры и те, кто много печатает. Обычно эти переключатели называются Cherry MX Red.
Тактильные переключатели
Тактильные переключатели имеют небольшой "бамп" или сопротивление в середине хода клавиши, обеспечивая тактильный отклик, который сообщает пользователю о том, что клавиша успешно активирована или «прожата». При этом они не щелкают, что делает их приемлемыми для рабочих мест. Обычно эти переключатели называются Cherry MX Brown.
«Щелчковые» переключатели
Они же «щелкающие» - обеспечивают тактильный отклик, а также аудиофидбек в виде щелчка. По уровню взаимодействия с пользователем их можно сравнить с классической печатной машинкой. Эти переключатели идеально подходят для тех, кто любит звуковой отклик при печати, но они могут быть слишком шумными для общего офисного пространства. Да, честно говоря, и домашние обитатели к вам тоже быстро придут и попросят убавить громкость. Эта гамма ощущений характерна для переключателей Cherry MX Blue.
Есть еще куча разных переключателей со своими особенностями, но они крайне редкие, можно сказать штучные, а потому особого внимания уделять им не будем.
Еще одна особенность таких клавиатур, это большая длина хода клавиши. Если вы пользуетесь обычной клавиатурой, то ход клавиши составляет 1,5–2 мм, а у механики этот параметр будет 3–5 мм. В дополнение к разному ходу клавиш, у всех разный порог срабатывания, таким образом не всегда нужно утапливать кнопку на 100%. К тому же все они имеют разную силу срабатывания. Диапазон значения в граммах очень большой: от 45 до 300. Но опять же, если убрать редкие случаи, то диапазон сузится до 45–80 граммов, но и это не мало.
Механические клавиатуры имеют ряд преимуществ. Они обеспечивают более быстрый и точный отклик, увеличивают скорость печати и обеспечивают большую долговечность. Их выбирают геймеры за возможность подобрать переключатели под себя и максимальную кастомизацию. Однако они также имеют некоторые недостатки, такие как высокая цена, больший вес и громкость некоторых моделей. В целом, это товар не для всех, а для тех, кто знает, зачем именно он им нужен.
Мембранные клавиатуры
Мембранные клавиатуры — это один из наиболее распространенных типов, которые вы можете найти на рынке. Они стары как мир и получили свое название из-за мембраны, который связывает клавиши с электронной платой клавиатуры.
Особенность мембранных клавиатур
Основной особенностью мембранных клавиатур является их устройство. Когда пользователь нажимает клавишу, мембрана под клавишей контактирует с печатной платой, замыкая цепь и отправляя сигнал к компьютеру. В отличие от механических клавиатур, мембранные имеют более простую конструкцию и обычно тише при использовании. Но есть один момент – их нужно прожимать до упора, из-за чего иногда пользователи начинают молотить по клавишам. Выражение «долбить по клавишам» — это, как ни странно, не про «механику», а про «мембранку». Но если привыкнуть к этой особенности, то окажется, что бить по клавишам не требуется, достаточно просто их нажимать.
Преимущества мембранных клавиатур
Цена
Одно из основных преимуществ мембранных клавиатур — это их стоимость. Они в разы дешевле механических, что делает их доступными для большего числа людей.
Тишина
Мембранные клавиатуры обычно тише механических, что может быть важно в офисных или общественных пространствах. Правда, для этого придется приучить себя не лупить по клавишам, а спокойно их нажимать.
Занимают меньше места
Механические клавиатуры – это большие монстры, в большинстве своем. Крайне редко встречаются компактные модели, потому что это обусловлено техническим строением механических клавиатур. Мембранные клавиатуры обычно тонкие и занимают меньше места.
Недостатки мембранных клавиатур
Срок службы
Мембранные клавиатуры обычно не так долговечны, как механические. Мембраны могут со временем износиться, что приводит к потере четкости нажатия. Появляются ощущения «плавающей» клавиши при продавливании, что не способствует комфорту.
Ощущение от нажатия
У мембранных клавиатур обычно нет такого четкого и удовлетворительного ощущения от нажатия, как у механических клавиатур. Все из-за отсутствия точного предела прожатия, в отличие от механики.
Скорость набора
Некоторые пользователи считают, что на мембранных клавиатурах текст вводится медленнее из-за отсутствия тактильной обратной связи. Но обычно это проявляется только на высоких скоростях у профессиональных авторов.
Мембранные клавиатуры подойдут большинству пользователей, особенно тем, кто ищет бюджетный вариант или предпочитает тихую клавиатуру. Они также хорошо подходят для офисной работы или для использования в общественных местах, где важна тишина. Однако, если вы профессиональный геймер, лучше в эту сторону не смотреть.
Ножничные клавиатуры
Ножничные клавиатуры получили свое название из-за специфической конструкции механизма клавиш, напоминающей ножницы. Это тип механизма, который обычно используется в ноутбуках и некоторых моделях компактных или беспроводных клавиатур.
Особенности ножничных клавиатур
Основной элемент ножничной клавиатуры — это маленький пластиковый "ножничный" механизм, который расположен под каждой клавишей. Этот механизм сжимается, когда клавиша нажимается, и возвращается в исходное положение, когда клавиша отпускается. Это нечто среднее между силиконовой мембранкой и суровой механикой с переключателями.
Преимущества ножничных клавиатур
Тонкий профиль
Из-за дизайна ножничные клавиатуры обычно тоньше, чем клавиатуры с мембранным или механическим переключателем. Это делает их идеальными для портативных устройств, таких как ноутбуки. Но есть и внешне «плоские» клавиатуры для стационарных ПК. Обычно они стильно выглядят и очень приятны в работе.
Тихие клавиши
Ножничные клавиатуры обычно производят меньше шума при нажатии, чем механические. Это может быть преимуществом в тихих окружениях, таких как библиотеки или офисы.
Надежность
Ножничный механизм обеспечивает более равномерное и стабильное нажатие клавиш, чем у мембранных клавиатур, а это способствует отсутствию раскачки, которая со временем появляется у «мембранок» как раз из-за того, что их можно «криво» нажимать, что часто и происходит. Но при чистке ножницы – самый нежный механизм из трех рассмотренных.
Недостатки ножничных клавиатур
Сложность чистки
Из-за тонкого корпуса и полного прилегания клавиш к нему, такие клавиатуры очень трудно чистить, если в них что-то попадет. Приходится пользоваться сжатым воздухом или исхитряться с кусочком бумажки, которая просовывается в зазор под клавишу.
Стоимость
Ножничные клавиатуры обычно стоят дорого, практически как механика, при этом достоинствами механики не обладают, поэтому здесь переплата идет лишь за стиль и тонкие клавиши, которые многим нравятся.
Спорный нюанс
Глубина хода
Глубина хода клавиш в ножничной клавиатуре обычно около 1–1,5 мм, что для кого-то окажется слишком мало. Одна часть пользователей считает, что этого более, чем достаточно, а другая, что ход слишком мелкий и из-за этого начинают болеть пальцы и суставы.
Для кого подходят ножничные клавиатуры
Ножничные клавиатуры идеально подходят для тех, кто предпочитает тонкий и компактный дизайн, тихое нажатие клавиш и простоту использования. Большинство ноутбуков оснащено именно такими клавиатурами, и, если вас все устраивает, можно смело покупать такую же для стационарного ПК. Однако вы должны быть готовы к достаточно высокой стоимости и сложностям при чистке и обслуживании девайса.
Заключение
Рекомендовать тип клавиатуры – занятие неблагодарное, потому что, как и с мышкой, здесь все очень индивидуально. Но все-равно, есть некоторые базовые правила, которые звучат примерно так. Если у вас ограниченный бюджет и вам просто нужна клавиатура для всего, покупайте мембранку, а в будущем определитесь. Если у вас достаточно большой бюджет, можно купить ножничную плоскую клавиатуру, на ней очень удобно печатать и она стильно выглядит. Если же бюджет неприлично высокий, можно рассматривать дорогие механические клавиатуры, только сначала изучите свойства каждого типа переключателей, чтобы подобрать именно тот, что вам требуется.