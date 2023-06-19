В России могут локализовать производство китайских дронов

Небольшие китайские производители беспилотников ведут переговоры с российскими компаниями о создании совместных предприятий на территории России. Как сообщает «Коммерсантъ», причиной переноса производства могут быть проблемы с сертификацией оборудования.

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По словам источников газеты, крупноузловую сборку в России могут начать некоторые производители вроде Fimi, AEE и ZeroZero. Собеседник в одном из экспортных центров считает, что речь может идти о совместном предприятии по производству крупных сельскохозяйственных дронов. Однако представители отрасли допускают различные варианты сотрудничества — от самостоятельной организации производства до совместного предприятия с отечественными разработчиками.

Подталкивать китайских производителей к локализации может ограничение сертификации ввозимых дронов Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) — беспилотники работают на тех же частотах, что и оборудование МЧС, МВД и других служб. В частности, в апреле для беспилотников выделили частоты 5,03-5,09 ГГц, тогда как большинство моделей работают на частотах 2,3–2,5 ГГц и 5,7–5,8 ГГц. Однако проблемы могут возникнуть лишь у новых моделей, поскольку старые уже успели получить сертификаты.