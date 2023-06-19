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Около 20% учётных записей в соцсетях рунета приходится на ботов

Сегодня около 20% аккаунтов в социальных сетях российского сегмента интернета приходится на ботов. Такие учётные записи управляются не только вручную — они работают в автоматическом и автоматизированном режимах, рассказал технический директор компании «Необит» Дмитрий Москвин на заседании экспертного совета по искусственному интеллекту (ИИ) в Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ). Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Около 20% учетных записей в соцсетях Рунета приходится на ботов
© ТАСС

Москвин подчеркнул, что выявление сетей ботов важно как для противодействия спланированным информационным кампаниям против России, так и для выявления недобросовестного продвижения товаров и услуг.

«Существует ряд паттернов, по которым можно выявить поддельные и «специально выращенные» аккаунты. Защита от угроз, исходящих от ботов, очень важна для обеспечения безопасности в сети», — добавил он.

На заседании также обсудили использование ИИ в поведенческом анализе и оценили перспективы применения разработок в этой области в деятельности Роскомнадзора и ГРЧЦ.

По данным Qrator Labs, в 2022 году 40,5% всего трафика в рунете приходилось на боты. Это на 5 процентных пунктов больше, чем в 2021 году. При этом доля вредоносных ботов увеличилась до 23%.

Интернет-трафик, сгенерированный людьми, сократился за год с 64,5 до 59,5%. На «хороших» ботов (поисковые роботы, боты для проверки ресурсов на наличие уязвимостей) пришлось около 17,5% общего трафика.

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