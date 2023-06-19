Названо количество вдыхаемого людьми микропластика

Ученые подсчитали, какое количество микропластика попадает в легкие современного человека. Согласно исследованию, мы вдыхаем 16,4 частиц пластика каждый час. Это эквивалентно тому, чтобы «вдохнуть» целую пластиковую карту за неделю.

Инженеры Технологического университета Сиднея рассказали, что в 2022 году микропластик впервые выявили глубоко в дыхательных путях человека. Они применили компьютерную модель, чтобы проанализировать перенос и осаждение частиц в организме.

Микропластик – крошечные пластиковые частицы не более 5 мм в длину. Обычно они образуются при распаде более крупных изделий. Миллионы тонн микропластика были выявлены в воде, воздухе и почве. Содержание этих частиц в атмосфере постоянно растет.

Исследователи проследили за движением микропластиков различной формы (сферических, четырехгранных и цилиндрических) и размеров от 1,6 до 5,56 микрона при дыхании человека. Результаты показали, что частицы могут скапливаться в определенных областях: в полости носа и задней части горла.

«Сложная и сильно асимметричная анатомическая форма дыхательных путей и сложное поведение потока в полости носа и ротоглотке приводят к отклонению микропластика от траектории потока и отложению в этих областях», – пояснили эксперты.

Чаще всего в дыхательных путях оседают крупные частицы размером до 5,56 микрон. Ученые выразили опасение, что такой осадок может представлять серьезную опасность для здоровья людей, в частности, для органов дыхания сообщает Physics of Fluids.