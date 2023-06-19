В России представили люксовый iPhone 15 в стиле электромобиля Mercedes

Российский бренд Caviar, известный своими люксовыми версиями популярных смартфонов, представил коллекцию iPhone 15, дизайн которых был вдохновлен концептуальными моделями автомобилей. Об этом сообщает портал iXBT.

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Всего в коллекции Vision четыре модели — Bionic M, Turbo, Matador и Bavaria. Их внешний вид был вдохновлен дизайном Mercedes Vision Avtr, Porsche Taycan Turbo 2023, Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster и BMW 328 Hommage соответственно. Каждая серия будет лимитированной — в нее войдет лишь 99 смартфонов. Отмечается, что каждая модель получит кастомные боковые кнопки разных цветов.

Стоимость iPhone 15 из новой коллекции, по данным iXBT, начинается от 399 тыс. руб. Самая дорогая модель Bionic M на iPhone 15 Pro Max 1 ТБ обойдется покупателю в 554 тыс. руб. Линейка iPhone 15 пока не вышла на рынок и будет представлена осенью текущего года.