SpaceX вывела на орбиту индонезийский спутник связи

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту индонезийский телекоммуникационный спутник Satria. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию-разработчика ракеты SpaceX.

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Впоследствии SpaceX подтвердила вывод спутника на геосинхронную орбиту.