$83.65-0.3191.63+0.67

SpaceX вывела на орбиту индонезийский спутник связи

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту индонезийский телекоммуникационный спутник Satria. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию-разработчика ракеты SpaceX.

SpaceX вывела на орбиту индонезийский спутник связи
© globallookpress.com

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Впоследствии SpaceX подтвердила вывод спутника на геосинхронную орбиту.

Космический аппарат Satria изготовлен французским разработчиком Thales Group для индонезийского спутникового провайдера PT Satelit Nusantara Tiga. Его стоимость оценивается в 550 млн долларов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители