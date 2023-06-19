SpaceX вывела на орбиту индонезийский спутник связи
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту индонезийский телекоммуникационный спутник Satria. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию-разработчика ракеты SpaceX.
Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Впоследствии SpaceX подтвердила вывод спутника на геосинхронную орбиту.
Космический аппарат Satria изготовлен французским разработчиком Thales Group для индонезийского спутникового провайдера PT Satelit Nusantara Tiga. Его стоимость оценивается в 550 млн долларов.