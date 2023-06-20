$83.99+0.3491.80+0.16

В популярном смартфоне нашли проблемы с камерой

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S23 пожаловались на проблемы в работе камеры после установки свежего обновления мобильной операционной системы. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Ice Universe в Twitter.

В Samsung Galaxy S23 случился сбой камер после обновления ОС
© Газета.ru

Отмечается, что компания Samsung временно приостановила распространение обновления ОС во всем мире после множества случаев сбоя камер у пользователей в европейских странах.

«Обновление Galaxy S23 в других регионах может быть задержано, и будет выпущена новая версия, поскольку некоторые пользователи обнаружили ошибки в обновлении в Европе в июне», — добавил Ice Universe.

По словам инсайдера, теперь Samsung отложит обновление ОС в других регионах, включая Китай, чтобы решить эти проблемы.

Обновление с улучшениями работы камер вышло в середине июня для пользователей из некоторых европейских стран. Размер свежей версии ОС составил 2,2 ГБ. Первоначально многие похвалили Samsung за обновление, указав на улучшенный функционал основных камер гаджетов.

В ожидании «суперобновления» журналисты указывали Samsung на баг с камерой Galaxy S23 и S23 Plus, из-за которого смартфоны делают ложное размытие кадра при съемке однотонных объектов и текстов с близкого расстояния.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители