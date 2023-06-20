В Samsung Galaxy S23 случился сбой камер после обновления ОС

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S23 пожаловались на проблемы в работе камеры после установки свежего обновления мобильной операционной системы. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Ice Universe в Twitter.

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Отмечается, что компания Samsung временно приостановила распространение обновления ОС во всем мире после множества случаев сбоя камер у пользователей в европейских странах.

«Обновление Galaxy S23 в других регионах может быть задержано, и будет выпущена новая версия, поскольку некоторые пользователи обнаружили ошибки в обновлении в Европе в июне», — добавил Ice Universe.

По словам инсайдера, теперь Samsung отложит обновление ОС в других регионах, включая Китай, чтобы решить эти проблемы.

Обновление с улучшениями работы камер вышло в середине июня для пользователей из некоторых европейских стран. Размер свежей версии ОС составил 2,2 ГБ. Первоначально многие похвалили Samsung за обновление, указав на улучшенный функционал основных камер гаджетов.