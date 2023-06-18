$83.65-0.3191.63+0.67

Российские учёные нашли следы древних черепах в Сибири

Неожиданная находка в Сибири: всего 100 миллионов лет назад там обитали черепахи, рептилии и даже динозавры. Ранее считалось, что они могут выжить только в тёплом климате

Российские ученые нашли следы древних черепах в Сибири
©  Dušan veverkolog

Учёные из нескольких российских университетов и институтов провели исследование и выяснили интересные факты о климате и животном мире на севере Сибири 100 миллионов лет назад. Они узнали, тогда температура воды в море была примерно такой же, как в Средиземном море в нашу эпоху. Благодаря этому в море обитали теплолюбивые рептилии, включая динозавров и черепах.

За последние два года исследователи нашли останки плезиозавров, мозазавров и черепах на севере Красноярского края. Анализ изотопов показал, что 100 миллионов лет назад температура воды в этом районе была значительно выше, около 14-16 градусов Цельсия. Интересно, что черепаха была обнаружена в морских отложениях, хотя она была сухопутной. Это свидетельствует о том, что климат в позднем меловом периоде был довольно тёплым, возможно, теплее, чем сейчас.

Большая часть найденных костей принадлежала плезиозаврам, огромным рептилиям длиной до 20 метров, которые использовали четыре ласта для плавания, в отличие от современных пресмыкающихся. Это редкая находка для палеонтологов, так как мезозойские отложения в Западной Сибири в основном скрыты под более молодыми породами. Естественные обнажения верхнего мела доступны только в нескольких местах на севере Сибири.

Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители