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Android Authority: смартфон Google Pixel 8 Pro получит плоский OLED-дисплей

Флагманский смартфон Google Pixel 8 Pro получит плоский экран без скруглений. Об этом сообщает портал Android Authority.

Раскрыты ключевые изменения в новых смартфонах Google
© Google

По данным источника, базовый Pixel 8 получит дисплей диагональю 6,17 дюйма, что меньше, чем у предшественника на 0,14 дюйма. Флагманский Pixel 8 Pro сохранит диагональ 6,7 дюйма, но при этом экран будет плоским в отличие от изогнутого, который был в Pixel 7 Pro.

Кроме того, смартфоны станут более округлыми по форме. Оба смартфона будут оснащены OLED-матрицами, однако они будут производиться разными поставщиками - Pixel 8 Pro будет иметь дисплей от Samsung, а Pixel 8 — от Samsung или китайской BOE.

Разрешение экрана Pixel 8 Pro составит 2992х1344 пикселей с 490 ppi, в то время как Pixel 8 сохранит значение в 2400х1080 пикселей и увеличит плотность пикселей до 427 ppi. Ожидается, что яркость экранов также повысится. Пиковое значение для Pixel 8 составит 1400 нит в HDR-режиме, а для Pixel 8 Pro — 1600 нит. Еще одно улучшение коснется частоты обновления экранов, которая в Pixel 8 вырастит до 120 Гц. Дата анонса и стоимость новых смартфонов Google пока не известны. Предполагается, что новинки поступят в продажу осенью 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Pixel 8 установят сенсор Samsung для улучшения качества фотосъемки.

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