Глава Минцифры назвал условие для блокировки YouTube

YouTube не будет заблокирован в России, пока ему не создадут достойную отечественную альтернативу. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт News.ru.

Министр подчеркнул, что позиция ведомства, касающаяся блокировки YouTube не претерпела изменений.

«Пока не будет достойной альтернативы, рассматривать этот вопрос преждевременно», - сказал Шадаев.

По его словам, контент американского видеохостинга часто нарушает российское законодательство. Поэтому создается альтернатива, её «растят» в Минцифры.