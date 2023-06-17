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Глава Минцифры назвал условие для блокировки YouTube

YouTube не будет заблокирован в России, пока ему не создадут достойную отечественную альтернативу. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт News.ru.

Глава Минцифры назвал условие для блокировки YouTube
© globallookpress.com

Министр подчеркнул, что позиция ведомства, касающаяся блокировки YouTube не претерпела изменений.

«Пока не будет достойной альтернативы, рассматривать этот вопрос преждевременно», - сказал Шадаев.

По его словам, контент американского видеохостинга часто нарушает российское законодательство. Поэтому создается альтернатива, её «растят» в Минцифры.

Ранее с аналогичной позиции выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин. Он признал, что «YouTube — враждебен», но альтернативы пока нет и блокировка сейчас невозможна.

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