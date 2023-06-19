VK добавит аудиокниги в сервис «VK Музыка»

VK планирует выйти на рынок аудиокниг, сообщают «Ведомости» со ссылкой на трёх топ-менеджеров крупных книжных издательств, двух топ-менеджеров сервисов цифровых книг и собеседника, близкого к руководству крупного книжного холдинга. По словам двух из них, VK добавит аудиокниги в свой сервис «VK Музыка» в ближайшие месяцы. Сейчас компания ведёт переговоры с издательствами, говорят собеседники издания.

Источники отмечают, что пока на переговорах с издательствами не обсуждались бизнес-модель, в рамках которой будут монетизироваться аудиокниги, и размер комиссии площадки. В среднем комиссия сервисов цифровых книг находится на уровне 30 50%, говорил ранее газете топ-менеджер крупного издательства.

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Представитель VK подтвердил «Ведомостям», что в «VK Музыку» планируется добавить аудиокниги, но детали переговоров с издательствами не раскрыл.

По данным группы компаний «Литрес» (входят одноименный сервис цифровых книг, подписной сервис MyBook, «Литрес: Самиздат» и другие сервисы), в 2022 году сегмент аудиокниг упал на 10% к уровню 2021-го — с 3,35 млрд до 3 млрд руб. Весь рынок цифровых книг впервые не показал прироста и составил 11 млрд руб. До этого цифровые книги традиционно выступали драйвером всего книжного рынка, ежегодные темпы роста их продаж превышали 30%.

Как ранее отмечал «Ведомостям» совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, среди ключевых причин, которые привели к нулевому росту рынка в прошлом году — прекращение работы в России ряда платёжных систем и сервисов, уход с рынка книжного сервиса Storytel, а также рост пиратства.

В конце 2022 году на рынок цифровых книг вышли крупные экосистемные игроки. В сентябре компания МТС запустила сервис цифровых книг «Строки», в декабре «Яндекс» включил в подписку «Яндекс плюс» сервис «Букмейт». «Яндекс» также дистрибутирует аудиокниги в музыкальном приложении «Яндекс Музыка». Так, «VK Музыка» может стать вторым российским музыкальным сервисом с книжным контентом, отмечает издание.

По итогам первого квартала квартала 2023 года средняя месячная аудитория «VK Музыки» в России составила почти 41 млн человек.

По словам директора департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрия Колесова, решение VK включить аудиокниги в музыкальный сервис логично, поскольку сейчас все экосистемы активно развивают свои развлекательные сервисы, поэтому.

«Они увеличивают лояльность аудитории и время пользования экосистемными сервисами», — считает эксперт. При этом он уверен, что книжный контент вряд ли будет активно работать на текущую аудиторию «VK Музыки», 35% которой составляют пользователи до 24 лет. Однако он может привлечь новую аудиторию — более возрастных подписчиков, добавил он.