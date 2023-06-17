Доля иностранной музыки в сервисах VK не превышает 15%

Доля иностранной музыки в сервисах VK составляет не более 15%, наблюдается тренд на русскоязычный контент. Об этом ТАСС рассказал директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин в рубрике "Три вопроса о главном" в рамках Петербургского международного экономического форума.