Евросоюз запретит использовать ИИ для поиска людей по лицу

В среду, 14 июня, в Евросоюзе проголосовали за введение более строгих правил в отношении искусственного интеллекта.

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Чиновники предложили обновлённый проект «Закона об искусственном интеллекте», включающий запрет на использование ИИ в распознавании лица и требующий, чтобы системы, подобные ChatGPT, передавали регулятору, когда такой контент был создан нейросетью. При этом законопроект не имеет обязательной силы.