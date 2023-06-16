Учёные заявили, что обнаружили в космосе скопление душ умерших людей

Учёные из США не первый раз поднимают на обсуждение вопрос о существовании человеческой души. Как следствие, следующий вопрос - если душа есть, куда же она девается после биологической смерти человека?

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Исследователи уверены на освновании своих наблюдений, что душа после завершения земного пути совершает переход в космическое пространство.

По словам экспертов из инженерной школы Пратта при Университете Дьюка, при использовании новых приборов для изучения изменений во Вселенной были зафиксированы так называемые электромагнитные проявления. Они и могут являться теми сигналами, которые посылает душа.