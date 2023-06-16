Учёные заявили, что обнаружили в космосе скопление душ умерших людей
Учёные из США не первый раз поднимают на обсуждение вопрос о существовании человеческой души. Как следствие, следующий вопрос - если душа есть, куда же она девается после биологической смерти человека?
Исследователи уверены на освновании своих наблюдений, что душа после завершения земного пути совершает переход в космическое пространство.
По словам экспертов из инженерной школы Пратта при Университете Дьюка, при использовании новых приборов для изучения изменений во Вселенной были зафиксированы так называемые электромагнитные проявления. Они и могут являться теми сигналами, которые посылает душа.
Если говорить о физической составляющей, то, как отметили эксперты, души людей похожи на яркие вспышки молний, сами они скапливаются в ряды длиной до несколько километров.