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Учёные заявили, что обнаружили в космосе скопление душ умерших людей

Учёные из США не первый раз поднимают на обсуждение вопрос о существовании человеческой души. Как следствие, следующий вопрос - если душа есть, куда же она девается после биологической смерти человека?

Учёные заявили, что обнаружили в космосе скопление душ умерших людей
© runews24.ru

Исследователи уверены на освновании своих наблюдений, что душа после завершения земного пути совершает переход в космическое пространство.

По словам экспертов из инженерной школы Пратта при Университете Дьюка, при использовании новых приборов для изучения изменений во Вселенной были зафиксированы так называемые электромагнитные проявления. Они и могут являться теми сигналами, которые посылает душа.

Если говорить о физической составляющей, то, как отметили эксперты, души людей похожи на яркие вспышки молний, сами они скапливаются в ряды длиной до несколько километров.

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