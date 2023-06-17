В Китае изобрели стекло для резки алмазов

Обозреватель издания «Свободная Пресса» Константин Ольшанский рассказал о создании в Китае материала, более прочного, чем алмаз. Это «уханьское» стекло, которое легко может разрезать минерал.

Но прочность этого «стекла» не столько в материалах, сколько в кристаллической структуре: как и алмаз, фуллерен состоит из атомов углерода. Обозреватель отмечает, что в узлах решётки фуллерена «не отдельные атомы углерода (как, например, у алмаза), а целые молекулы». Поэтому фуллерен «даже может поцарапать алмазную поверхность».