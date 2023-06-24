Пять собак с самым сильным укусом в мире

Собака — друг человека, его компаньон, защитник и любимый питомец. Но нельзя забывать, что все собаки произошли от хищников, а главное практически в любом четвероногом хищнике — это сила его челюстей. Рассказываем о пяти породах собак с самым мощным укусом.

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Английский мастифф

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Английский мастифф — одна из самых крупных пород собак в мире. Мастиффы обладают мягким темпераментом, но при этом впечатляющей мощью. Сила их укуса генерирует давление до 38,8 кг/см2: этого хватит, чтобы легко раздробить кости и сломать зубы. Скорее всего, изначально особей этой породы разводили как бойцовских собак, однако сейчас они популярны как рабочие псы и верные компаньоны.

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Бордоский дог

Бордоский дог, также известный как французский мастифф — крупная, мускулистая порода короткошерстных собак. Их можно отличить по большой голове и плотному телосложению. Бордоские доги — дальние потомки молосских собак, которые были рабочими, боевыми и охотничьими животными в Древней Греции и Риме. Они также были одной из самых популярных пород во Франции XX века, но чуть не вымерли во время Второй мировой. Сила укуса бордоского дога составляет до 39 кг/см2.

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Тоса-ину

Единственный японский молосс, ныне считающийся национальным достоянием Японии. Сравнительно молодая порода, выведенная в конце XIX века в провинции Тоса для собачьих боев. Тоса-ину не уступают бордоским догам по силе укуса и во многих странах считаются опасной породой, но в Японии они обладают репутацией верных домашних питомцев — чистокровных особей даже использовали в качестве нянь.

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Кане-корсо

Могучие итальянские мастиффы могут похвастать развитой мускулатурой — они тоже являются потомками древних молоссов. Кане-корсо являются одной из самых сильных пород собак на планете: их укус создает давление до 49,2 кг/см2. Раньше они были широко распространены по всей территории Италии, но сейчас нередко встречаются и в других странах.

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Кангал

Кангал имеет и другое имя — анатолийская овчарка. Пастушья порода, выведенная в Турции для защиты овец от хищников. Кангалы обладают самым сильным укусом среди всех собак на планете — 52,2 кг/см2. Достаточно, чтобы убить случайного волка за секунды. Из-за этого кангалы запрещены в качестве питомцев в некоторых странах, однако их хозяева ручаются, что представители этой породы — мягкие, спокойные и лояльные животные.