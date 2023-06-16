Россиянам рассказали, как увидеть парад планет 17 июня

В ночь на 17 июня все желающие смогут наблюдать в небе необычное явление. Перед восходом Солнца пройдет так называемый парад планет. В эту ночь сразу пять небесных тел выстроятся в ряд.

© Вечерняя Москва

Участие в параде планет примут Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий. Лучшим временем для наблюдения за этим явлением будет утро 17 июня, примерно за час до восхода Солнца. Рекомендуется использовать бинокль, чтобы увидеть все пять планет.

Самым ярким будет Юпитер — его можно будет найти на востоке у горизонта. Выше и правее от него расположится Сатурн, а ниже и левее — Меркурий. Нептун будет располагаться между Юпитером и Сатурном, а Уран — между Юпитером и Меркурием. Однако последние две планеты самые удаленные и самые тусклые, поэтому увидеть их будет сложно.

Отличить планеты от звезд могут помочь специальные приложения для изучения звездного неба. В ночь на 17 июня планеты будет видно лучше всего, но наблюдать это явление можно будет еще несколько дней после. Следующий парад, в котором примут участие Марс, Венера и Меркурий, пройдет 22 июля, передает сайт Starwalk.