В Китае запустят ториевый реактор

Власти Китая дали согласие на запуск первого в стране ториевого реактора. Его мощность составит 2 МВт. Об этом пишет SCMP.

Работы по запуску ториевого реактора стартовали в Китае еще в 2018 году, однако потом проект приостановили. Разрешение на опытную эксплуатацию было выдано лишь 7 июня этого года. По некоторым подсчетам, запасов тория в стране хватит на 20 тыс. лет снабжения электричеством и теплом.

Реактор и 2-МВт электростанция на его основе построены в провинции Ганьсу в городе Вувее. Ториевые реакторы считаются более безопасными классических атомных. Вода не нужна для охлаждения, она используется только во втором контуре и не контактирует с радиоактивными материалами.

Даже в случае аварии такой реактор просто остынет без взрывов и разброса радиоактивных веществ. Это идеальный вариант для засушливых районов. Китай является одной из немногих стран, которые активно развивают технологии ториевых реакторов. При этом проектом заинтересовались и другие страны.