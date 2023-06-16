Сергунина: На базе столичного кластера «Ломоносов» появится площадка для тестирования квантовой связи
Соглашение о сотрудничестве заключили Московский инновационный кластер (МИК) и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), одно из ключевых направлений документа - развитие инфраструктуры для квантовых коммуникаций. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«На базе недавно открытого кластера «Ломоносов» создадут центр технологий квантовых коммуникаций. В нем московские специалисты вместе с коллегами из РЖД займутся разработкой оборудования и подготовкой кадров для проектов в сфере квантовой связи», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной. Также в рамках соглашения на площадке кластера появится лаборатория для исследования нейрофизиологических возможностей работников на производстве. На основе полученных данных эксперты представят модель управления предприятием, которая позволит повысить эффективность сотрудников, упростив рабочие процессы.
Как отмечается в материале, Московский инновационный кластер - это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К ней уже присоединились организации из Москвы и еще 81 региона России. МИК выступает оператором кластера «Ломоносов» - флагмана инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета имени Ломоносова «Воробьевы горы».