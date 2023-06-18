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Последний пуск европейской ракеты Ariane 5 отложили

Последний пуск европейской тяжелой ракеты Ariane 5 отложен из-за технической проблемы. Об этом пишет SpaceNews.

Последний пуск европейской ракеты Ariane 5 отложили
© NASA TV / Reuters

Согласно оператору Arianespace, пуск отложен из-за обнаружения потенциальной проблемы с пиротехническими системами носителя. Издание допускает, что последний пуск ракеты может состояться через несколько недель.

Носитель должен вывести на околоземную орбиту два правительственных спутника — французский и немецкий. Издание напоминает, что с последним запуском Ariane 5 и вплоть до начала полетов Ariane 6 европейские страны останутся без собственных тяжелых ракет.

Ранее генеральный директор компании — оператора космических запусков Arianespace Стефан Исраэль в эфире радиостанции France Inter заявил, что эксплуатацию европейской ракеты-носителя Ariane 5 завершат после пуска, который был намечен на 16 июня.

14 апреля ракета Ariane 5 стартовала с юпитерианской миссией Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE). Это был предпоследний пуск носителя в его истории.

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